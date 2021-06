Air France étend son réseau vers la France alors que le pays rouvre

Pourquoi évalue-t-il : Pour l’été, Air France a étendu son service entre une douzaine de grandes villes américaines et la capitale française, offrant un accès aérien prêt à voler post-épidémie vers son pays d’origine, en particulier pour les Américains souhaitant visiter l’Europe. – Larry Burdy, rédacteur associé de Travel Pulse

La France a rouvert ses frontières cette semaine aux Américains vaccinés après plus d’un an de restrictions de voyage. À temps pour les voyages estivaux, Air France propose plus de vols sur n’importe quel vol des États-Unis vers la France et étend son réseau en lançant un service au départ de Denver à partir du 2 juillet.

Air France desservira Paris-Charles de Gaulle à l’été 2021 depuis 1221 villes dont Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, San Francisco et Washington D.C.

La desserte d’Air France entre les États-Unis et Paris-CDG fonctionnera comme suit :

Ew New York-JFK : Trois vols quotidiens en B777-300

Os Los Angeles : deux vols quotidiens en B777-300

Ost Boston : service quotidien au B787-9

Mi Miami : service quotidien sur l’A350-900

An San Francisco : service quotidien au B777-300

Comme Washington DC-IAT : service quotidien au P777-300

T Atlanta : Douze vols hebdomadaires en A350-900

H Chicago : cinq vols hebdomadaires en B777-300

Et Detroit : cinq vols hebdomadaires en B787-9

Ou Houston : cinq vols hebdomadaires en B777-300

En Denver (nouveau) : Trois vols hebdomadaires du 2 juillet au B787-9

À Minneapolis : trois vols hebdomadaires en B787-9

Air France dessert également la Polynésie française de Los Angeles.

À partir de juillet, Air France, avec son partenaire Delta, assurera neuf fois plus de vols entre les États-Unis et la France que toute autre grande compagnie aérienne.

Tout au long de l’épidémie, Air France, KLM et Delta ont maintenu des services pour transporter du fret outre-Atlantique et vers des clients voyageant pour des raisons essentielles. Alors que de plus en plus de pays de l’UE ouvrent leurs frontières avec les États-Unis cet été, les clients d’Air France pourront se connecter avec d’autres destinations européennes via son hub à Paris-CDG s’ils remplissent les conditions d’entrée.

« Les Américains sont impatients de reprendre leur voyage de loisirs et sont ravis de rouvrir la France. Air France est ravie de bénéficier de notre engagement envers un service exceptionnel et la santé et la sécurité de tous à bord », a déclaré Stephen Ormond, vice-président et directeur général de United États.

Avant tout voyage, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d’entrée et les documents requis lors de leur arrivée à destination. Pour plus d’informations, visitez airfrance.traveldoc.aero.

La source: Communiqué d’Air France.