Aéroport de Stansted : Guide de la liste orange pour la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas

Même si les pays ne figurent pas sur la liste orange, les vacanciers ne sont pas fatigués.

Au cours du mois dernier, les billets pour diverses destinations à travers le monde se sont vendus rapidement.

En juillet, l’aéroport d’Heathrow, avec 1,5 million de passagers, a enregistré son mois le plus fort durant l’épidémie.

Cependant, le gouvernement a averti que les choses pourraient changer d’un jour à l’autre et que toute personne voyageant devrait connaître la date de la prochaine révision du système de feux de circulation.

La dernière mise à jour des restrictions de voyage a été effectuée le 4 août, lorsqu’il a été décidé que la Roumanie, l’Autriche, l’Allemagne, la Slovaquie, la Lettonie, la Slovénie et la Norvège passeraient au vert.

L’aéroport de Stansted, l’aéroport international d’Essex, compte un certain nombre de destinations de vacances populaires à sa ceinture. Mais les voyageurs doivent faire attention aux règles de voyage pour chaque pays.

Les itinéraires actuels vers la France, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et les Pays-Bas sont ici :

La France

Pour l’instant, la France est passée de la liste britannique Amber Plus à Amber One. Le Royaume-Uni a assoupli les restrictions de voyage pour la France, et pour l’instant, les voyageurs en provenance de France n’auront pas à être isolés s’ils sont complètement vaccinés.

Les citoyens du Royaume-Uni qui n’ont pas été vaccinés ou complètement vaccinés à leur retour de France doivent au préalable remplir une attestation de départ de la France métropolitaine énumérant les motifs essentiels du voyage.

Ensuite, à leur arrivée, ils doivent s’auto-isoler pendant 10 jours et passer un test de cov les deuxième et huitième jours.

Cependant, tous les voyageurs, qu’ils soient vaccinés ou non, doivent présenter la preuve d’un test gouvernemental négatif effectué 72 heures avant leur retour au Royaume-Uni et planifier un test PCR le deuxième jour.

Espagne

Lorsqu’ils voyagent en Espagne, les voyageurs britanniques doivent soumettre un formulaire de déclaration préalable au voyage et un test gouvernemental ou un certificat de vaccination négatif.

À leur retour d’Espagne, les voyageurs doivent suivre les règles associées aux pays de la liste orange.

Les résidents du Royaume-Uni qui n’ont pas été vaccinés ou qui ne sont pas complètement vaccinés doivent être isolés pendant 10 jours après leur arrivée et subir un test gouvernemental les deuxième et huitième jours d’isolement.

Tous les passagers, qu’ils soient vaccinés ou non, doivent présenter la preuve d’un test gouvernemental négatif effectué 72 heures avant leur retour au Royaume-Uni et programmer un test PCR pour le deuxième jour.

Grèce

La Grèce est également inscrite sur la liste ambre du Royaume-Uni, ce qui signifie que les voyageurs doivent suivre les règles de retour des pays de la liste ambre.

À leur arrivée, les résidents britanniques qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont pas été complètement vaccinés doivent s’isoler pendant 10 jours et passer le test du gouvernement les deuxième et huitième jours d’isolement.

Cependant, tous les passagers, qu’ils soient vaccinés ou non, sont tenus de présenter la preuve d’un test gouvernemental négatif effectué 72 heures avant leur retour au Royaume-Uni et de programmer un test PCR pour le deuxième jour après leur arrivée.

Les enfants âgés de 5 à 10 ans doivent également être testés le deuxième jour de la visite.

Pour entrer en Grèce, les résidents britanniques âgés de 12 ans ou plus doivent fournir la preuve d’un test négatif effectué 48 heures avant l’arrivée ou la preuve de la réception d’une deuxième dose au moins 14 jours avant le voyage.

À leur arrivée à l’aéroport, les passagers doivent à nouveau subir un test d’antigène à flux rapide. Si le test est positif, le passager sera transféré dans un hôtel isolé payé par le gouvernement grec.

De plus, un formulaire de localisation de passagers doit être rempli avant 23 h 59.

Avant de partir pour la Grèce.

Italie

Toute personne voyageant du Royaume-Uni vers l’Italie doit être seule dans les cinq jours.

Ils devraient également recevoir un test gouvernemental négatif à leur arrivée, sinon leur période d’isolement prendra jusqu’à 10 jours et à la place, ils devront passer un test à l’endroit isolé.

Un formulaire de localisation de voyageur numérique de l’UE et une ligne d’assistance locale du gouvernement avec une exigence d’arrivée de 48 heures avant le voyage.

Lors de leur retour au Royaume-Uni, les voyageurs doivent suivre les règles qui s’appliquent au pays de la liste orange.

Les résidents du Royaume-Uni qui n’ont pas été vaccinés ou qui ne sont pas complètement vaccinés doivent être isolés pendant 10 jours après leur arrivée et subir un test gouvernemental les deuxième et huitième jours d’isolement.

Tous les voyageurs âgés de 11 ans ou plus, qu’ils soient vaccinés ou non, doivent présenter la preuve d’un test gouvernemental négatif effectué dans les trois jours suivant leur retour au Royaume-Uni et programmer un test PCR le deuxième jour après leur retour chez eux.

Les enfants âgés de 5 à 10 ans doivent également être testés le deuxième jour de la visite.

Pays-Bas

Les Pays-Bas figurent également sur la liste orange du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’isolement et qu’un seul test PCR le deuxième jour à l’arrivée pour les passagers entièrement détenus.

Les passagers qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont pas été complètement vaccinés doivent être isolés pendant 10 jours après leur retour et enregistrer un test de convoitise le deuxième et le huitième jour d’isolement.

Malheureusement, le gouvernement néerlandais a classé le Royaume-Uni comme “à haut risque avec des variantes d’anxiété”, ce qui signifie que les résidents britanniques – qu’ils soient complètement vaccinés ou non – ne peuvent se rendre aux Pays-Bas qu’à des fins essentielles.

