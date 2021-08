Aéroport de Stansted : conseils de voyage récents pour la France, l’Espagne, Chypre, le Portugal, l’Italie et la Grèce

Si vous recherchez des plages ensoleillées et des températures peu clémentes en Méditerranée, il est encore temps de réserver vos vacances cet été.

Cependant, il existe une série de règles de code que vous devez suivre lors de vos voyages et de votre retour chez vous.

Et parce que des destinations touristiques populaires comme la Grèce, l’Espagne et Chypre figurent sur la liste orange, les touristes qui ne sont pas complètement vaccinés sont confrontés à une période d’auto-isolement de 10 jours à leur retour au Royaume-Uni – et à un total de trois essais Govt-19 .

Ceux qui sont complètement vaccinés ne paient que pour deux essais et n’ont pas besoin d’être isolés.

Hertz en direct Amber a compilé une liste des pays les plus populaires et les plus appréciés des Britanniques et certaines des restrictions à suivre avant et après le voyage avec les conseils de voyage du ministère des Affaires étrangères.

Chypre

Bien que Chypre figure sur la liste orange du Royaume-Uni, le Royaume-Uni figure sur la liste rouge de Chypre depuis le 8 juillet.

Cela signifie que les passagers ayant des preuves des deux vaccins gouvernementaux ne sont pas tenus de passer un test PCR avant le départ ou l’arrivée. Vous devez toujours obtenir un pass de vol pour Chypre.

Les passagers arrivant du Royaume-Uni sans preuve de deux vaccins Govt-19 doivent subir un test PCR dans les 72 heures suivant le départ et fournir la preuve d’un résultat négatif. Ils devront subir un autre test PCR dès leur arrivée aux aéroports de Larnaca ou de Paphos.

Le passager doit payer pour les tests.

La France

La France est récemment passée de la liste Amber Plus du Royaume-Uni à la liste Amber, ce qui signifie que les restrictions d’auto-isolement au retour ne s’appliquent qu’à ceux qui ne reçoivent pas les deux jabs.

Si vous n’avez pas été complètement vacciné, vous devez avoir une raison importante pour voyager de la France vers un pays de la liste ambre française.

Les passagers qui ne sont pas complètement vaccinés doivent s’auto-isoler pendant sept jours après leur arrivée, puis passer un autre test PCR après cette période d’isolement.

Ils doivent également remplir un certificat de voyage international, jurer qu’ils ne présentent aucun symptôme du virus et n’ont pas été en contact avec une personne positive, et doivent passer le test du gouvernement dans les 24 heures suivant le départ.

Dans le même temps, les passagers complètement débordés n’ont pas besoin de raison essentielle et n’ont pas besoin d’être isolés à l’arrivée. Ils doivent remplir la même déclaration d’engagement et le même certificat de vaccination.

Grèce

Étant donné que la Grèce et les îles grecques figurent sur la liste orange au Royaume-Uni, les voyageurs doivent remplir un formulaire de localisation avant d’arriver. Ils doivent prouver l’une des trois choses suivantes, ils ont :

Test PCR négatif effectué 72 heures avant le voyage

Test d’antigène rapide négatif qu’ils ont pris dans les 48 heures suivant le voyage

Preuve du statut vaccinal complet

Italie

Sur la base de l’évaluation actuelle des risques Covit-19, le FCDO ne déconseille plus rien d’autre qu’un voyage indispensable en Italie.

Jusqu’au 30 août, les voyageurs au Royaume-Uni doivent soumettre un test de molécule ou d’antigène négatif effectué 48 heures avant leur entrée en Italie, au cours des 14 jours précédents. Ils doivent s’auto-isoler pendant cinq jours, à la fin desquels ils doivent subir un test rapide d’essuyage antigénique ou moléculaire pour le Covit-19 et un test négatif pour la libération.

Les enfants de moins de six ans au Royaume-Uni ne sont pas tenus d’être testés mais ne sont pas exemptés de l’auto-isolement.

Ils doivent également remplir un formulaire numérique en ligne.

le Portugal

Le Portugal est actuellement sur la liste ambre, y compris les Açores. Cependant, Madère, une région insulaire autonome du Portugal, figure sur la liste verte.

Les règles de test ne s’appliquent qu’à ceux qui n’ont pas été complètement vaccinés.

Les tests doivent être effectués 72 ou 48 heures avant le voyage, selon ce que vous prenez.

Espagne

Le gouvernement espagnol doit présenter un formulaire d’avis de voyage avant toutes les visites du Royaume-Uni en Espagne et l’un des éléments suivants : un test Covit-19 négatif ; Ou preuve vaccinale.

Tous les passagers voyageant par voie aérienne ou maritime (y compris les enfants de moins de 12 ans) doivent remplir et signer le formulaire de contrôle de santé en ligne 48 heures avant le départ.