À voir : Un bel hommage au Maroc, le plus grand défenseur nord-africain de la France !

Pourtant, Ultimate Surfer ne vend pas le jeu de manière importante. Ce navire a navigué il y a des décennies.

La première chose que tout le monde a dit à propos du surf était « Ultimate » était le gadget, nous créons cet horrible hybride nom-adjectif– De Surf : le plaisir ultime, Citant le “frisson climax, prix final” prédit par Mark Foo, 1995 Quicksilver G-Land Pro intitulé “Final Event”.

Comme ma mère avait l’habitude de répéter le mot “éléphant” encore et encore dans son enfance, jusqu’à ce que le mot se dissolve de manière dégoûtante de la grosse bête rétrécie.

L’émission de télé-réalité Ultimate Surfer, basée sur le Kelly Slater-Friendly Surf Ranch, a fait ses débuts sur ABC lundi dernier, n’a rien fait pour restituer le sens de “final”.

Alors que les exemples ci-dessus ont une prise lâche ou glissante sur la «finale», le spectacle de Kelly est divisé à 100%.

C’est l’erreur ultime de “Ultimate” – “sans donner un coup de pied au mot”Dernier d’une série,Je veux dire que le jeu est toujours fait avec la télé-réalité, le champion qui a bien joué dans ce domaine !

Tout comme ça, Les ennemis ultimes des surfeurs jouent très librement ici sur Slater et le spectacle.

Ultimate Surfer, au début, n’a pas vendu le jeu de manière significative. Ce navire a navigué il y a des décennies. Duke a mis son nom sur des baskets en toile à imprimé floral bon marché. Perennial World Tour Bride et I Sing-Blowing Mysterious Chain Horan Chungist a frappé avec enthousiasme le soda à l’orange.

« Mon travail consiste essentiellement à répondre aux souhaits de l’entreprise [Rip Curl]Tom Curran m’a dit dans une interview en 1996 : ” Faites ce qu’ils veulent que je fasse. Nous avons tous été pollués et pervertis à un degré ou à un autre en travaillant dans des surfeurs professionnels ou dans l’industrie du surf.

L’Ultimate Surfer ne fait rien pour le jeu, en d’autres termes, nous roulons sur des planches en bois et tirons des crabes du rocher entre les sets.

Slater n’a pas perdu sa réputation auprès de l’Ultimate Surfer, comme l’ont dit de nombreux commentateurs en ligne.

Le navire a également navigué.

Je suis un fan de Slater de niveau Platine George HW Bush a pris une position ferme contre le brocoliDe plus, mon admiration et mon admiration pour ce que Kelly Slater fait dans l’eau aujourd’hui est plus grande qu’elle ne l’était il y a 30 ans lorsqu’il a approché la qualification AARP. Il est la chèvre que les autres moutons aiment.

Mais la réputation de Slater pour les choses faites de ce côté de la plage – rapports, causes protégées (ou non), plans élaborés – nous a Jimmy Ardoise À une extrémité de la chronologie et En face-Vox-Near Bullshit, Ultimate Surfer Kelly va plus ou moins tirer d’où je suis assis.

Alors ne vous inquiétez pas de l’argument de vente, ne vous souciez pas de Kelly. Ultimate Surfer échoue pour deux raisons.

1. Sunny n’est pas Garcia. Mon expérience de visionnage est limitée, mais je sais que lorsque je regarde une star de télé-réalité, et à Sunny Boarding House, il était un poing lucratif de 175 livres : North Shore (Voir le chapitre d’introduction complet de 2003 ici) Personne n’est proche de l’Ultimate Surfer. Pas d’étoile, pas de notes.

2. Placez, placez, placez. What the Ultimate Surfer Commentator Joe Turble Sunny Garcia pour Surprise Farm Sea. En fin de compte, la mer ne fait que jouer. Même Les Surf Girls de MTV le savent-Le show a défendu ses défis avec de la chair mouillée brillante et mille bikinis Roxy.

Mais si la mer est l’une des nôtres, c’est une très bonne chose, la meilleure, oui, la dernière.

Et dans l’émission de Kelly, la mer n’a pas suffi.

Surfeur ultime. . . Vous avez été supprimé !

(Aimez-vous ça ? Matt Warsaw présente un article sur l’histoire du surf tous les dimanches. PST Encyclopédie du surf, Oui? Trois roupies par mois.)