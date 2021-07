A Pro Cyclist Road est un tour de France en solo non officiel et bat le peloton

Le cycliste professionnel Lachlan Morton n’était pas officiellement sur le Tour de France cette année, mais il a quand même emprunté cette route automatiquement – et tout s’est retrouvé à Paris En cinq jours.

Après être parti derrière le groupe officiel le 26 juin, il a franchi la ligne d’arrivée officieuse mardi à 5h30 : 3 424 milles en 18 jours, dont l’ascension de certaines des plus célèbres montagnes bestiales de France.

Morton parcourt 200 miles chaque jour, passant généralement environ 12 heures en selle (ou à cheval toute la nuit) avant de trouver un endroit pour camper.

“Sortir et faire du vélo une fois, mais se lever à 5 heures du matin le lendemain et tout recommencer pendant 15 ou 16 jours est un énorme défi”, je pense, tout n’est pas plus difficile que je ne le pensais. “

En comparaison, vous pouvez traverser les États-Unis sur plus de 3 000 miles à vélo, et pour la plupart des gens, cela prend au moins deux mois.

Le 30 juin, Morton a parcouru 230 milles. Son propre Tour de France était loin d’être son premier trek d’endurance non répertorié. (Lucy Lu Liverey / Raba)

L’équipe de Morton, basée aux États-Unis, EF Education-Nippo, l’a appelée Visite Alt. La mécanique et les vélos de rechange sont prêts dans l’équipe EF sur le Tour de France officiel, les hôtels où dormir, tous leurs repas et massages quotidiens, Morton laissé à lui-même.

Une journée type dans le Tour de France est d’environ 100 miles. Lors de la tournée officielle, les bus partent de l’endroit où l’étape se termine un jour et l’étape commence le lendemain. Morton a lui-même fait ces pauses, ce qui a ajouté un kilométrage important au total.

Il y a deux jours de repos en tournée. Morton n’a personne.

Il a emporté tous ses vêtements et son équipement sur son vélo, a acheté sa propre nourriture et a réparé ses propres crevaisons.

Morton a été laissé à lui-même pour camper chaque jour et acheter de la nourriture. Il a fait face à de profonds défis : jours et nuits de pluie, manque de fournitures et beaucoup de douleur. (Lucy Lu Liverey / Raba)

Il y a eu des moments profonds comme traverser un magnifique lever de soleil dans les Alpes, quand il s’est rendu compte que “J’étais tellement chanceux d’avoir ce que je fais là-bas”.

Mais Morton a également fait face à des défis plus profonds : jours et nuits pluvieux, se coucher le ventre vide, se priver de fournitures. Beaucoup de douleur.

“J’ai eu mal au genou le premier jour, ce qui est un problème très important et avec lequel je n’ai pas beaucoup d’expérience”, a-t-il déclaré à NPR. Il a eu l’idée d’acheter des pédales larges et longues (il a dû acheter le vélo entier dans un supermarché pour avoir les pédales), ce qui lui a permis de bouger davantage ses jambes et de rouler dans ses sandales.

“Cela s’est avéré être la solution parfaite à mon problème de genou”, dit Morton, mais cela a créé un autre problème : “J’ai eu d’importantes ampoules à cause des sandales.”

Mais il a fait quelques changements et a pu rouler en sandales pendant la majeure partie du voyage.

Collecter des fonds pour l’aide mondiale au cyclisme, c’est tout, La fourniture de vélos est une association à but non lucratif Pour ceux qui en ont besoin dans les pays en développement.

Morton a roulé en sandales presque toute la journée et a dû être remplacé après avoir eu des ampoules – à la suite d’un changement antérieur de son vélo en raison d’une blessure au genou. (Lucy Lu Liverey / Raba)

Ce n’est pas son premier tour épique en solo

Ce n’est que la dernière idée intéressante pour Morton, qui se spécialise dans l’équitation hors du temps. Il a fait deux des premiers Grands Tours cyclistes de trois semaines – le Giro de Italia en 2020 et le Vulda e Espaானாa en 2017 – mais attire davantage l’attention sur ses aventures en solo.

En 2019, il a gravi plus de 1 200 milles du fond de la Grande-Bretagne en cinq jours à vélo. L’année dernière, il a roulé dans les déserts et a escaladé des montagnes massives sur les routes menant hors de la route Sud de l’espagne, Complète 446 milles en 43 1/2 heures et s’arrête rarement. Il a fait des manèges épiques Outback australien, Par balkanique Et à l’intérieur Colombie Et Une force record De Moab, Utah à Loma, Colo sur le sentier Cocobelli pour le temps le plus rapide connu.

Quelques mois après le début de l’épidémie de l’année dernière, avec de nombreux cyclistes professionnels, Morton a brièvement établi le record de l’Everest – c’est-à-dire qu’il a fait du vélo plusieurs fois en haut d’une montagne pour atteindre une hauteur verticale totale égale au mont Everest.

Il est loin d’être le seul cycliste à avoir récemment embrassé les épreuves d’endurance extrême. Le cycliste d’endurance Jack Thompson est maintenant A précédé le Tour de France Après avoir commencé plus d’une semaine.

Parmi les nombreux événements que les coureurs doivent pleinement prendre en charge, il y a le Tour Dwight annuel, qui va de l’Alberta, au Canada à Panf, au Nouveau-Mexique jusqu’à la frontière américano-mexicaine – environ 2 700 miles, Dans les 14 jours Présenté par Mike Hall. Et des courses de trance bike de l’Oregon à la Virginie Dans les 17 jours Présenté par Abdullah Zainab. Fiona Golfinger a roulé de la Bulgarie à la France en 10 jours Gagnez la course Trans Continental.

Mais Morton est remarquable sur sa plate-forme, menant Certains se disputent L’avenir de son cyclisme professionnel de type aventure avec une documentation vidéo, un suivi GPS en direct et un coup de pouce aux médias sociaux.

Il y a toujours une place pour des événements comme le Tour, dit-il.

Cependant, “Je pense qu’il y a certainement un endroit au-delà où les meilleurs athlètes qui participent à des événements ou à des défis peuvent faire du vélo d’une manière plus inspirante à distance ou à vitesse, mais c’est toujours pertinent en cours de route car la plupart des gens utilisent leurs vélos “, dit Morton. “Je pense que le Tour de France est inaccessible à 99,9% des athlètes. De plus, vous pouvez acheter un vélo et y mettre des sacs et faire le tour de la France et il n’y a personne pour vous arrêter.”

Droit d’auteur NPR 2021.