4 intrigues à suivre au Championnat de France Elite 2021

Championnat de France Elite Natation 2021

Les championnats de France de natation élite 2021 devraient débuter le mardi 15 juin, qui sera la dernière opportunité de qualification pour les JO. Lors de la première séance de qualification Florent Manado, Marie Wattle, Péril Castelldello, Et Mélanie Heinick Devenu le premier qualifié pour le match. Pendant que d’autres concurrents vont à la piscine, continuez avec ces intrigues :

1. Choix Péril Castelldello Son long parcours va-t-il ouvrir la voie ?

Péril Castelldello Au cours des deux dernières années, Sprint a remporté des victoires en nage libre, des papillons et des revers dans les cours de courte distance et les affichages de compteurs de courte distance. Au cours de sa carrière dans la NCAA, il a été un marqueur constant aux championnats SEC et aux NCA pour le Texas A&M Axis, et est devenu plus tard l’une des plus grandes stars des 2 premières saisons de la Ligue internationale de natation. Au cours de la saison ISL 2020, Castaldello a remporté 20 victoires individuelles pour le courant de LA, dont 50 libres, 100 libres, 50 dos, 50 mouches, 100 mouches, 100 IM. Ses nombreuses victoires et sa vitesse constante le placent 3e au classement général de la ligue Méchant célibataire Et le roi des lys.

À l’approche de l’été, la grande question qui préoccupe tout le monde est de savoir si Castaldello peut ou non transformer cette force de courte durée en un succès de longue durée. S’il a représenté la France à l’international pendant de nombreuses années, Castaldello n’a pas encore atteint à lui seul une étape internationale majeure au long cours.

Aux Jeux olympiques de 2016, Castaldello s’est blessé à la 25e place avec 58,93 points pour 100 papillons. L’année suivante, il a terminé 15e sur 50 aux Championnats du monde 2019 et 21e sur 100. Lors des derniers championnats du monde en 2019, il a couru 100 libre, vol et traîné, culminant à 100 libre où il a terminé 15e.

Jusqu’à présent, Castelldello s’est qualifié pour le 100 nage libre à Tokyo, en décembre 2020 avec son 53,40 nages. Aux Championnats de France, il aura une chance d’ajouter 3 autres épreuves sous forme de 50 libre, 100 dos et 100 mouche. À l’exception du Championnat d’Europe 2021, il sera passionnant de voir dans quelle forme se trouve Castaldello cette semaine et s’il est prêt à publier une longue déclaration de parcours à Tokyo.

2. Récupération Partie 1 : Léon Marchand

Vainqueur de la médaille de bronze aux Championnats du monde juniors 2019 Léon Marchand 400 m en tant que 11e tête de série aux Championnats d’Europe de natation 2021. Il est entré dans la saison avec son record de France de 4:14,97, et a bien sûr le potentiel pour se hisser dans les 8 premières places.

C’était jusqu’à ce qu’il annonce qu’il s’était pincé le doigt lors d’une séance chaude et qu’il quittait initialement Budapest. 4:14 à cet événement m’a fait me demander s’il pouvait nager encore plus vite en tant que premier Français à exploser.

Bien que le 4:14,97 de Marcant soit un solide nageur, s’il veut ajouter son nom à la liste olympique, il doit aller vite aux championnats de France cette semaine. Bien qu’il soit sous la norme FINA A de 4: 15,84, son NR a la propre note de qualification olympique de la France de 4: 13,33.

3. La France trouvera-t-elle une brasseuse mammaire ?

La brasse est désormais la plus grande faiblesse de la France. En fait, il en a été de même au cours des derniers cycles olympiques, la dernière fois que le pays a remporté une médaille olympique en AVC était en 2008. Hugues Dubosk A remporté le bronze aux 100 et 200. Chez les femmes, la France n’a pas terminé dans le top 3 aux JO après Los Angeles en 1984 Catherine Pyrrhod A remporté le bronze aux 100 poitrines.

Bien qu’une médaille olympique soit une barre particulièrement haute pour mesurer le succès, nous pouvons également voir que la France n’a en fait envoyé personne à une épreuve de brasse aux Jeux olympiques de 2016, aux Championnats du monde de 2017 et aux Championnats du monde de 2019. De plus, personne n’a diminué un record français d’AVC Sophie de Ronchi1 : 07.97 en 2011.

Avec un écart évident dans leur liste ces derniers temps, nous nous demandons si le pays parviendra à mettre fin aux affections mammaires aux Jeux de Tokyo cet été. Bien qu’il n’y ait pas de verrou pour se qualifier, voici les normes d’admissibilité actuelles par rapport à la première tête de série dans chaque épreuve de brasse aux championnats nationaux :

Hommes Femmes Meilleur temps de semis Temps de qualification OLY Meilleur temps de semis Temps de qualification OLY 100 brasses 59,86 (Théo Pussier) 59.45 1: 08.60 (Deberke drôle) 1 : 06.73 200 poitrine 2: 11,44 (Antoine Vicurat) 2: 08.20 2 : 25,60 (Drôle Deberke) 2: 22.87

Bien qu’il semble presque impossible pour la France d’être médaillée en brasse individuelle à ce stade, avoir quelqu’un sur la liste en nage serait un pas dans la bonne direction. Tenez également compte des compétences de sprint actuelles sous la forme Florent Manado, Péril Castelldello, Maven Tomak, Mélanie Heinick, Johann Entoi Broward, Marie WattleEntre autres choses, avoir une brasse à Tokyo serait formidable pour leurs efforts pour se qualifier dans les relais 4 × 100 quatre nages masculin et féminin.

4. Récupération Partie 2 : Charlotte Bonnet

Doit-il se qualifier pour les JO de Tokyo, 2012 et 2016 ? Charlotte Bonnet La France sera un membre senior de la liste olympique de Tokyo 2020. Bonnet a représenté la France à Londres et à Rio et a pu se qualifier pour le 200 m libre dans les matchs les plus récents, tout en terminant 15e au 100 m libre.

De façon réaliste, Bonnet a une chance de se qualifier pour l’équipe dans l’une des 3 places du sprint libre, car il a actuellement 1 au 50, 100 et 2 au 200. Atteint la première place dans 2 qualifications françaises en décembre 2020, Connaught est passé à quelques centimètres des qualifications dans les 3 événements Mélanie Heinick Et Péril Castelldello A capturé les 2 premières places dans les années 50 et 100 respectivement.

OLY vs temps de qualification. Charlotte BonnetDécembre 2020 Natation

Coupe olympique La nage de Bonnet aux championnats de France 2020 50 nage libre 24,53 24,80 100 nage libre 53,53 53,82 200 nage libre 1 : 56,63 1 : 56,65

Alors qu’il se prépare à affronter le peloton difficile des sprinteurs français à chaque épreuve, Bonnet peut avoir confiance en ses PP, qui sont tous à ou près des temps de qualification. À 50 ans, il détient 24,66, à 100, il détient en fait le record de France à 52,74 et à 200, il détient 1: 54,95, le tout à partir de 2018. Bonnet a récemment remporté 200 : 1 : 56,55 pour la 4e place aux Championnats d’Europe 2021 dans le cadre de la coupe de qualification olympique.